Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens sahasında Reims'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lens - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Reims maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te BeIN Sport 3'te canlı yayınlanacak.

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