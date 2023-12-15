Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Hoffenheim maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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