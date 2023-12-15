Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Sheffield United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Sheffield United maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.