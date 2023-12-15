Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bochum - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Union Berlin maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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