Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Osasuna - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Osasuna - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Vallecano maçı 15 Aralık Cuma günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...