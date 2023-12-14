Avrupa kariyerinin ardından Türkiye'de Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski Milli futbolcu Mevlüt Erdinç sosyal medya hesabından eşi hakkında olay iddiaları gündeme getirdi.

Milliyet'in derlediği haberde Mevlüt Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini iddia etti.

'ÇOCUKLARIMI BANA GÖSTERMİYOR'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Mevlüt Erdinç, eşinden 5 aydır haber alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

'KARİYERİME SON VERDİĞİMİN GÜN BENDEN AYRILMA KARARI ALDI'

Kariyerini noktalama kararı aldıktan sonra kendisinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Erdinç, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için." şeklinde paylaşımlarına devam etti.

'ÇOCUKLARIN BENİM OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Eski Milli yıldız eşinin çocukların kendisine ait olmadığını söylediğini de iddia etti: "Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."