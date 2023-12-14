Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv sahasında Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Gent karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - GENT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Gent maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.