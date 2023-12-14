Genk - Cukaricki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Genk sahasında Cukaricki'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Genk - Cukaricki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genk - Cukaricki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Genk ile Cukaricki karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Genk - Cukaricki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENK - CUKARICKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genk - Cukaricki maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.