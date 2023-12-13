MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından, Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Meler'in yürüyerek aracına gelirken, basın mensuplarına selam verdiği ve sol gözündeki şişliğin devam ettiği görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneden yapılan açıklamada, "Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." denildi.

11 günlük bebeği olan Halil Umut Meler, İzmir'e ailesinin yanına dönecek.