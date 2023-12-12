UEFA’dan Türk hakemlere görev!

Son dakika spor haberi: UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç yönetmesi için Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşlere görev verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 16:38