Son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu.
Brezilya ekibi Sao Paulo, 36 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladığını açıkladı. Brezilya temsilcisinin, Gustavo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Bem-vindo, Luiz Gustavo! ✍️ O Tricolor acertou a contratação do meio-campista, que assinou contrato até o fim da próxima temporada. ➡️ Saiba mais > https://t.co/bFomMpwV25#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JIwDVAQIeg— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2023