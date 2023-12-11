Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo'un yeni takımı belli oldu!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun yeni takımı açıklandı. Tecrübeli futbolcu Brezilya temsilcisi Sao Paulo ile anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilya ekibi Sao Paulo, 36 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladığını açıkladı. Brezilya temsilcisinin, Gustavo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.