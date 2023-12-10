İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Almeira karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Almeira maçı 10 Aralık Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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