İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Real Madrid maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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