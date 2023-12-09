İtalya Serie A'da 15. hafta mücadelesinde Inter ile Udinese karşı karşıya geldi.
Müsabakayı ev sahibi Inter 3-0 kazandı.
Maçta gol perdesini 37. dakikada penaltıdan attığı golle milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açtı.
Dimarco 42. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atarken 44. dakikada ise Thuram takımının 3. golünü kaydetti.
Lautaro Martinez 84. dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Inter bu galibiyetle puanını 38 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
Udinese ise 12 puanla 16. sırada yer aldı.