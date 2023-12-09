Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Eintracht Frankfurt sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 9 Aralık günü saat 17.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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