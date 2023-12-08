Carlo Ancelotti Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlıklardan dolayı bir türlü forma giyemeyen milli futbolcu Arda Güler hakkında flaş açıklamalar yaptı. İtalyan Teknik Adam, yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğini de açıkladı. İşte Ancelotti'nin açıklamaları...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla pek çok takımın yakın takibinde olan genç yetenek Arda Güler flaş bir karar vererek Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
Yıldız futbolcunun transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmış ve genç yeteneğin yeni takımında sergileyeceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.
Fakat Arda Güler, Real Madrid'in yaz döneminde yaptığı hazırlık kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süren bir sakatlık süreci geçirdi.
Futbolcu bu sakatlığının ardından yeniden toparlansa da kısa bir süre önce bir kez daha sakatlanmıştı. Bunun üzerine Arda Güler'in sağlık durumu büyük merak konusu haline geldi.
Konuyla ilgili olarak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.
Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.
Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.