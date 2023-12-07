Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Şenol Güneş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Şenol Güneş yeni takımı açıkladı! "Teklif aldım"
Son olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı yeni adresini resmen açıkladı. İşte haberin detayları...
Siyah-beyazlılarda bu sezon 7 Süper Lig maçında takımın başında olan deneyimli hoca, istediği sonuçları alamadı.
Bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Şenol Güneş görevinden istifa etti.