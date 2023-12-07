Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'a 39 bin TL para cezası, Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'e ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 31 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

KURULUN ALDIĞI KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 01.12.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabakanın 3 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde kale ağlarının direklere sağlam bir şekilde takılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 02.12.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, saha aydınlatmasının sağlanmamasından dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 03.12.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 03.12.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 03.12.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.–GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 02.12.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜZEL'in, 01.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BİTEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜZEL'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü idarecisi DENİZ ALİ YEŞİL'in, 01.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BİTEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 02.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Başkanı MAHMUT TÜRKOĞLU'nun, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın, 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü idarecisi GÖKHAN KARAGÖL'ün, 04.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"