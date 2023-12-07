Brezilya ligi ekiplerinden Santos'ta şok! Tarihinde ilk kez...

Brezilya Serie A'nın 38. haftası sona erdi. Palmeiras'ın şampiyon olduğu sezonda büyük bir sürpriz yaşandı. Santos ligin son haftasında sahasında mağlup oldu ve tarihinde ilk kez küme düştü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 10:16