Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı durmaksızın devam ediyor. Birbirinden zorlu karşılaşmalarda karşı karşıya gelen takımlar üst tura yükselmek için mücadele verdiler.
İŞTE GÜNÜN SONLANAN KARŞILAŞMALARI...
BB Erzurumspor 0-3 24 Anagold Erzincanspor
Teksüt Bandırmaspor 3-1 Somaspor
Kasımpaşa 4-1 Kırşehir Belediyespor
Bodrumspor 2-1 Menemenspor
Sakaryaspor 1-0 Ankaraspor
Boluspor 1-0 Amed Spotif Faliyetler
Ümraniyespor 2-1 Güneş Holding Çankaya Spor
Eyüpspor 3-1 Ankara Demirspor
Gençlerbirliği 4-1 Viven Bornova
Adanaspor 2-0 Esenler Erokspor
Göztepe 3-0 1461 Trabzon FK
Altay 2-3 Tuna Tarım Kırklarelispor
Tümosan Konyaspor 3-0 Beyoğlu Yeni Çarşı