Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor sahasında Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Sivasspor ile Arnavutköy Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor maçı 7 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.