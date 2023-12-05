A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki son maçında Gürcistan'ı konuk etti.
Türkiye, Mersin'de oynanan maçta rakibi 2-0 mağlup etti.
Millilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Gülbin Hız ve 41. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla 6'da 6 yapan ve kalesinde hiç gol görmeyen A Milli Kadın Futbol Takımımız, grubunu 18 puanla lider tamamladı.
Ay-yıldızlılar bir sonraki sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Ebru Topçu'nun uzak mesafeden sert şutunda top auta gitti.
26. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ortasında Gülbin Hız'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada sağ çaprazdan Ebru Topçu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleyi bulmadı.
41. dakikada Meryem Çal'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ece Türkoğlu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-0
67. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşu az farkla dışarıya gitti.
90+1 dakikada İlayda Civelek'in soldan ortasında kale önünde topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleci Gabunia'da kaldı.