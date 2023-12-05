Türkiye 2-0 Gürcistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Milliler grupta 6'da 6 yaptı!

Türkiye 2-0 Gürcistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Milliler grupta 6'da 6 yaptı!

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup son maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, sahasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 2-0 yendi ve 6'da 6 yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 20:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023- 20:12