Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Burnley'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Burnley maçı 5 Aralık Salı günü saat 22:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.