İngilter Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Manchester City - Tottenham maçında skandal karar! Hakem herkesi çıldırttı
İngilter Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. 6 golün atıldığı zorlu mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Maçın hakemi Simon Hooper ise karşılaşmanın son dakikalarında verdiği kararla Manchester ekibini çılgına çevirdi. İşte haberin detayları...
Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 noktalanırken İngiliz hakem Simon Hooper'in verdiği karar Manchester City ve Guardiola'yı çılgına döndürdü.
Heung Min Son 6. dakikada Tottenham'ı 1-0 öne geçirirken, 3 dakika sonra kendi kalesine attığı gol sonrası durum 1-1'e geldi.