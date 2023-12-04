İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri Jude Bellingham oldu.
Jude Bellingham'dan Arda Güler sözleri! "O bir fenomen"
Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. İngiliz oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'den Madrid ekibine transfer olan milli oyuncumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Sezon başında 103 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Bu sezon çıktığı 17 maçta 15 gol ve 4 asist kaydeden Bellingham, hem geçen sezon hem de bu sezon gösterdiği performansla Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü kazanmayı başardı.