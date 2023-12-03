Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille sahasında Metz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Metz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Metz maçı 3 Aralık Pazar günü saat 19.05'te BeIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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