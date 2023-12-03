Sezon başında Fenerbahçe'den, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Altay Bayındır'a kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Manchester United'a giden Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devinde şu ana kadar süre bulmakta zorlanan 25 yaşındaki file bekçisine şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Milli kaleci yaz transfer döneminde İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.