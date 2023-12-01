Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Darmstadt 98 sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Darmstadt 98 - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Darmstadt 98 ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARMSTADT 98 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darmstadt 98 - Köln maçı 1 Aralık Cuma günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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