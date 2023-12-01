Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Tai'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fateh - Al Tai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh - Al Tai maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh ile Al Tai 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Fateh - Al Tai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL TAI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fateh - Al Tai 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.