AZ Alkmaar - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.AZ Alkmaar sahasında Zrinjski'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. AZ Alkmaar ile Zrinjski karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; AZ Alkmaar - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Zrinjski maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.