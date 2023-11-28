Futbolda son günlerde oyuna olan etkisi tarışılan VAR hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
IFAB'dan kritik karar! VAR'ın yetkileri artacak
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol dünyası için kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu toplantıda VAR'ın yetikleri artacak. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2023- 09:53
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Akşam'ın Times'dan haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.