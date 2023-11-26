2022/2023 sezonunda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, geçtiğimiz ekim ayında istifa etmişti.
SON DAKİKA: Şenol Güneş için sürpriz iddia! Yeni takımı...
SON DAKİKA: Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra dinlenmeye çekilen Şenol Güneş için flaş bir iddia ortaya atıldı. 71 yaşındaki tecrübeli hoca için o takım işaret edildi. İşte son detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası istifasını veren deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.
Güneş, "Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.