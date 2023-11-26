İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Manchester United maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.