Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Hürriyet'e konuştu.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Berke Özer, gündeme ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki file bekçisi Arda Turan,Caner Erkin ve transfer süreciyle alakalı konuştu. İşte Berke'nin sözleri...
Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Hürriyet'e konuştu.
İşte Berke'nin sözleri:
Geçen sezon Ümraniyespor ile farklı bir tecrübe yaşadım. Ligin alt sıralarında baskıyla mücadele etmeyi tecrübe ettim. Daha sonra tekrardan buraya döndüm. Bu sezona güzel başladık, nazar değdirmek istemiyorum. Önemli olan nasıl bittiği. Takım, teknik ekip ve personal çok iyi bir aile olduk. Haftalarca uzun vakitler çalışıyoruz. İnşallah karşılığını alırız. Gereken ortamı kulübümüz de bize sağlıyor. Saha içinde ve dışında mutluyuz. İnşallah bunu sürdürürüz.
"EYÜPSPOR'UN UZUN VADELİ PLANLARI VAR"
Burası sadece şampiyon olmak isteyen bir kulüp değil. Uzun vadeli planları olan bir kulüp. Bütün yatırımlardabu görülebiliyor. Başkanımızın, Fatih başkanımızın ve hocamızın güzel planları var. Hepimiz de bu planlara inanıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum.