"ARDA TURAN SABAHLARA KADAR ÇALIŞIYOR"

Arda Hoca birçok açıdan kendini çok geliştirmiş, eğitmiş, eğitmeye devam eden bir hoca. KEndisiyle daha önce Milli Takım'da da çalışmıştım oyuncu olarak. Sabah tesise gelip gece gittiğini, sabahlara kadar ekibiylebirlikte çalıştığını görüyoruz. Buy da bizi motive ediyor. Teknik, taktik birçok tecrübesi var. Barcelona, Atletico Madrid... Dünyaca ünlü birçok teknik adamla çalışmış. Oyuncuyla iletişimi çok iyi. Kiminle nasıl konuşması gerektiğini çok iyi biliyor. Bazen espri yoluyla bir şey söylüyor, hem sizi yüceltiyor hem de hatanızı anlamanızı sağlıyor. Takıma çok net yansıyor bu. Oynamayan oyuncularda ister istemez bir moral düşüklüğü olur ama bizde tam tersi. Her oyuncu takım için her şeyini veriyor. İlk defa böyle bir takımda oynuyorum.