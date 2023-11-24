Türk Spor Camiası, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kulüpler ve kurumlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla günün önemini vurguladı.

İŞTE PAYLAŞIMLAR

Trabzonspor: Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Galatasaray: Öğrenmeden büyünmez, öğretenin hakkı ödenmez. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Fenerbahçe: Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Beşiktaş: Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız.

TFF: "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız.