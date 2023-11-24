Türk Spor Camiası, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Kulüpler ve kurumlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla günün önemini vurguladı.
İŞTE PAYLAŞIMLAR
Trabzonspor: Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/8TE4KLAWfm— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) November 24, 2023
Galatasaray: Öğrenmeden büyünmez, öğretenin hakkı ödenmez. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Öğrenmeden büyünmez, öğretenin hakkı ödenmez. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/OdgniHlEE6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 23, 2023
Fenerbahçe: Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!#24Kasım pic.twitter.com/HXjjy5Os4N— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 23, 2023
Beşiktaş: Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız.
Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. pic.twitter.com/mBvy9XfXdx— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 23, 2023
TFF: "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız.
"Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız. pic.twitter.com/tzd7ilMA06— TFF (@TFF_Org) November 23, 2023