Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Eintracht Frankfurt sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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