Arjantin Brezilya'yı devirdi! Olaylar çıktı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Güney Amerika Elemeleri 6. hafta karşılaşmasında Brezilya, Maracana Stadyumu'nda son Dünya Kupası Şampiyonu Lionel Messi'li Arjantin'i ağırladı. Karşılaşma öncesi tribünlerde olayların yaşandığı dev maçta Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ajantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.

Karşılaşmada dikkat çeken anlar ise Messi'nin Rodrygo ile tartışması ve Arjantin kalecisi Emiliano Martínez'in Brezilya polisinin taraftarlarına yaptığı tutum sonrası kendi taraftarını koruması oldu.