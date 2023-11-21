2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D grubunun düğümü çözülüyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı D grubunda Hırvatistan ile Ermenistan Maksimir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Majer, Kramaric, Ivanusec, Budimir.
Ermenistan: Cancarevic, Calisir, Mkrtchyan, Spertsyan, G. Harutyunyan, Hovhannisyan, H. Harunyunyan, Tiknizyan, Ranos, Zelarayan, Sevikyan.
HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Ermenistan maçı 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başladı. Mücadeleyi S Sport'tan canlı izleyebilirsiniz.