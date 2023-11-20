EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarında Yunanistan sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yunanistan - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Yunanistan ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Fransa maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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