EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere tamamlandı ve İtalya averajla şampiyona biletini kaptı.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya kozlarını paylaştı.

Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere tamamlandı ve İtalya averajla şampiyona biletini kaptı.

İtalya grubu 14 puan ve 7 averajla ikinci tamamladı.

Ukrayna ise 14 puan ve 3 averaj ile üçüncü olarak şampiyonaya gidemedi.