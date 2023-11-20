Ukrayna 0-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İtalya bileti averajla kaptı!
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere tamamlandı ve İtalya averajla şampiyona biletini kaptı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 00:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 00:43
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya kozlarını paylaştı.
Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere tamamlandı ve İtalya averajla şampiyona biletini kaptı.
İtalya grubu 14 puan ve 7 averajla ikinci tamamladı.
Ukrayna ise 14 puan ve 3 averaj ile üçüncü olarak şampiyonaya gidemedi.
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