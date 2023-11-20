2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Sierra Leone-Mısır maçı oynandı. Mısır, Trezeguet'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Trezeguet'ye ilk golün pasını Mostafa Mohamed, ikinci golün asistini ise Mohamed Salah yaptı.

MOHAMED SALAH'A SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan maçın son dakikalarında korkulu anlar yaşandı. 89'da sahaya atlayan iki holigan, Mohamed Salah'a saldırmaya kalkıştı.

Güvenlik görevlilerinin sahaya ilk atlayan holiganı yakaladığı anlarda ikinci kişi tribünden sahaya girip Mohamed Salah'a doğru yöneldi.

Saldırganın Mohamed Salah'a doğru koştuğunu gören bir güvenlik görevlisi ve Salah'ın takım arkadaşı, şahsa müdahale etti.

İşte o anlar: