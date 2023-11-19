İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de 12 yıllık Luka Modric dönemi sona eriyor.

Sport'ta yer alan haberde Luka Modric'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Modric'in rotasyonda geriye düşmesi nedeniyle yeni bir fırsatı değerlendirmek istediği ve Suudi Arabsitan gelecek teklifi kabul edeceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid'de 15 maça çıkan Luka Modric'e Suudi Arabistan ekiplerinin geçtiğimiz yaz Transfer döneminde de teklif yaptığı ifade edildi.

OCAK AYINDA İZİN VERİLMEYECEK

Real Madrid yöneticilerinden Jose Angel Sanchez, takımın ara transfer dönemindeki planında herhangi bir ayrılığı düşünmediklerini kaydetti.

Sanchez, "Suudi Arabistan Ligi'ne ocak ayında bir oyuncumuzu gönderme niyetimiz ve herhangi bir görüşmemiz yok." dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luka Modric'in ocak ayında istediği takımlarla görüşme hakkı bulunuyor.