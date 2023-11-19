İtalyanlardan milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük övgü!

CALCIOMERCATO: KENAN YILDIZ DEL PIERO GİBİ SEVİNDİ

"Kai Havertz artık gol atamıyor mu? Sorun değil, Julian Nagelsmann bu işi hallediyor. Alman teknik adam onu alışılmadık sol bek rolünde görevlendirdi ve 1999 doğumlu Alman beş dakika sonra gol atarak Türkiye'ye karşı oynanan hazırlık maçının kilidini açtı.İlk yarının son dakikalarında Montella'nın çalıştırdığı Türkiye, Milan ve Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbah.eli sol bek Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği sağladı. Yıldız, Alman pasaportuna da sahip olduğu için onu Almanya'dan kapan Türkiye ile ilk maçına çıkıyordu. Attığı gol Juventus için de iyi haber. Bayern Münih'ten 2022 yazında gelen Yıldız'ın Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar Serie A'da beş maça çıktı: Allegri onu Udinese, Bologna, Atalanta, Torino ve Verona maçlarında yedek kulübesinden oyuna aldı ve toplam 36 dakika oynattı. Dün de Del Piero'nun yaptığı gibi dilini çıkararak sevincini gösterdi..."