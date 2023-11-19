A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti ve Montella ile galibiyet serisi devam etti.
İtalyanlardan milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük övgü!
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Maça damga vuran isimlerden olan Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlere taşındı. İşte son detaylar...
Almanya karşısında en çok dikkat çeken isimlerden biri Kenan Yıldız oldu. A Milli Takım'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden Kenan Yıldız oynadığı futbolla da alkışları topladı.