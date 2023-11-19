Bosna Hersek ile Slovakya, EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. maçında kozlarını paylaştı. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Weinberger düdük çaldı.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Slovakya 3 puanın sahibi oldu. Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Bozenik ve 71. dakikada Satka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü 49. dakikada Hrosovsky (K.K) attı.
Bosna Hersek'te Gojkovic, 63. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Slovakya puanını 22'ye yükseltti. Bosna Hersek ise 9 puanda kaldı.