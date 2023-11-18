EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Macaristan sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Macaristan ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Karadağ maçı 19 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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