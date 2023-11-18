EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ:
Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Cernomodijs, Ciganiks, Tobers, Savaljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Majer, Ivanusec, Budimir, Kramaric.
LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Letonya - Hırvatistan maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.