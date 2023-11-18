EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında İsveç sahasında Estonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsveç - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İsveç ile Estonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Estonya maçı 19 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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