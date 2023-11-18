EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında İskoçya sahasında Norveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İskoçya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İskoçya ile Norveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Norveç maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak ve maçın yayıncısı bulunmuyor.

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