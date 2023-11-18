EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Fransa sahasında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fransa - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Fransa ile Cebelitarık kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Cebelitarık maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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