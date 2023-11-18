TSYD Kupası'nda Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ankara'nın iki köklü kulübü Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TSYD Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE